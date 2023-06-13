عضو بـ«الشيوخ»: تمكين المرأة من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو

قالت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التركيز على مسألة تمكين المرأة وتغيير الصورة الذهنية عنها من أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو، إذ أن المرأة تستطيع تقديم الكثير لوطنها ومجتمعها إذ نالت الفرصة لفعل ذلك، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الحالية نحتفل بذكرتين هما مرور 5 سنوات على تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين ومرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

مكتسبات ثورة 30 يونيو

وأضافت «زكي» خلال حوارها ببرنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا» عبر فضائية «CBC»، أن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين وتمكين الشباب أحد مكتسبات ثورة 30 يونيو، متابعة أن هناك منصة حوارية في التنسقية تضم العديد من الأطياف والأيديولوجيات المختلفة تتناقش من أجل إعلاء مصلحة الوطن وخدمته، موضحة أن المرأة وتد وعمود أساسي في المجتمع والأسرة، لذلك نحرص على تعليمها وتمكينها اقتصاديا، وبالتالي كان يجب تمكينها سياسيا كونها شريك رئيسي ومؤثر قوي بالمجتمع.

تمكين المرأة ينعكس بالإيجاب على الأسرة

وتابعت أن تمكين المرأة وتعليمها مع الاهتمام بصحتها ينعكس بالإيجاب على الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن تمكينها له أهمية كبرى لوجود قضايا معنية يجب أن يكون للمرأة صوت فيها ورأي مسموع.