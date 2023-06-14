في يومه العالمي.. فوائد عديدة للتبرع بالدم تعود على جسمك

يُعد يوم 14 يونيو هو اليوم العالمي للتبرع بالدم، وفيه تخرج الحملات الطبية إلى القرى والنجوع والشوارع المختلفة، لحث المواطنين على التبرع بالدم، ولكن التبرع بالدم له شروط، كما أنه بعد التبرع أيضا هناك بعض الممارسات التي يجب أن يبتعد عنها المتبرع فور تبرعه.

شروط التبرع بالدم

وحددت وزارة الصحة والسكان عددا من الشروط للتبرع بالدم، هي:

- ألا يقل الوزن عن 50 كيلو جراما.

- أن يكون العمر من 18 عاما إلى 60 عاما.

- ضغط الدم يكون من 60/90 إلى 100/180

- نسبة الهيموجلوبين في الدوم لدى الرجال من 13 إلى 18 والنساء من 12 إلى 18.

- لا يتناول الشخص أدوية تمنع تبرعه.

- نبض القلب يوك من 60 إلى 100.

- أن يكون الشخص غير مصاب بأمراض مزمنة.

ماذا يحدث لجسمك حال التبرع بالدم؟

وأوضح بيان سابق لوزارة الصحة، أن الجسم يستفيد من عملية التبرع بالدم، وتتمثل هذه الاستفادة في:

- تقليل مخاطر النوبات القلبية: حيث أظهرت الدراسات أن فوائد التبرع بالدم يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية خاصة عند الرجال، كما تخفض أمراض خلايا الدم الحمراء، وخفض الكوليسترول الذي يؤثر على جدران الأوعية الدموية، وظهور تصلب الشرايين.

- تجديد الدم بسرعة أكبر: فالتبرع بالدم بانتظام سيؤدي إلى تجديد الدم بسرعة أكبر، وتصبح أكسدة الكوليسترول أبطأ، بالإضافة إلى ذلك، يتدفق الدم بشكل أكثر سلاسة ويمكن أيضًا منع تراكم الدهون وأكسدة الكوليسترول في جدران الشرايين التاجية.

- يقاوم تلف الكبد: يلعب الكبد دورًا مهمًا في تنقية الدم وإزالة السموم منه، والتبرع بالدم بانتظام يمنع تلف الكبد الناتج عن زيادة الحديد في الجسم.

- تقليل مخاطر الإصابة بداء ترسب الأصبغة الدموية: داء ترسب الأصبغة الدموية هو اضطراب وراثي يمتص فيه الجسم الكثير من الحديد من الطعام ويساعد التبرع في تجنب الإصابة بهذا المرض من خلال إزالة روتين الدم وخفض الحديد الزائد من الجسم.

- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.