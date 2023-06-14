تجربة فنية تجمع مدحت صالح بكبار الموسيقيين بمصر والوطن العربي

علمت «الوطن» أن دار الأوبرا المصرية تستعد خلال الأيام الجارية لتدشين تجربة موسيقية فريدة للفنان مدحت صالح تعتمد على تقديم وإحياء تراث عدد كبير من الموسيقيين.

مدحت صالح يضع خبرته الفنية في التجربة

التجربة من المقرر أن تنطلق خلال شهر يوليو المقبل، على أن يقوم مدحت بالغناء لعدد من الموسيقيين المؤثرين في مصر والوطن العربي تحت عنوان مدحت والكبار، ويضع مدحت فى التجربة جانبا كبيرا من إسهامات الفنية الكبرى.

من المقرر أن يتم الإعلان عن التجربة والمشروع فى مؤتمر صحفي سيتم الاعلان عنه خلال الفترة المقبلة بحضور الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والفنان مدحت صالح.

مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا بدار الأوبرا المصرية

يذكر أن الفنان مدحت صالح قدم حفل سهرات رمضانية بدار الأوبرا باقة متنوعة ومميزة من أجمل الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني، بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.

وبلغت أسعار تذاكر الحفل 1200 ، 700، 350 جنيها، ويمكن الحصول على تذاكر الحفل من خلال شباك الحجز بدار الأوبرا، أو أونلاين من خلال موقع دار الأوبرا المصرية لحجز التذاكر.