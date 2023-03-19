منصة WATCH IT تطرح الأغنية الدعائية لمسلسل «حضرة العمدة» بصوت مدحت صالح

طرحت منصة WATCH IT الرقمية، أغنية «اللي يهري يهري» للنجم مدحت صالح، وهى الأغنية الدعائية لمسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، والمقرر انطلاق أولى حلقاته خلال أيام مع بداية الماراثون الرمضانى.

تفاصيل أغنية «اللي يهري يهري»

أغنية «اللي يهري يهري» يغنيها النجم مدحت صالح، وتأتي ضمن الحملة الدعائية لمسلسل «حضرة العمدة» وهى تتر بداية المسلسل ومن كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

ومن المقرر طرح الأغنية خلال ساعات، عبر قنوات الحياة الفضائية، وعلى موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

من جهته، أعرب المنتج ريمون مقار، عن سعادته بالتعاون الأول مع النجم مدحت صالح، الذي يتميز بصوت شجي وغنائه في أي عمل فني يضيف له بشكل كبير، خاصة أنه نجم يعشقه الملايين من الجمهور في الوطن العربي.

تفاصيل وأحداث مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة» حول «صفية عارف الفارس» والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم «تل شبورة» وهى قرية رمزية، وتواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل يتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

وأبطال مسلسل «حضرة العمدة»

ويشارك خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 30 فنان وفنانة فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، ووضع الموسيقى التصويرية ورباعيات المسلسل الموسيقار شادى مؤنس، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمخرج المنفذ محمد البساوي، ومن إخراج عادل أديب.