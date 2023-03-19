كلمات أغنية مسلسل حضرة العمدة بصوت مدحت صالح: اللي يهري يهري

استهدفت كلمات أغنية مسلسل حضرة العمدة الذي ينافس في ماراثون مسلسلات رمضان 2023، للفنان مدحت صالح، اتجاه البعض لتأويل أمور غير صحيحة والتهويل منها على خلاف الحقيقة و«الهري» في أشياء لا تحتمل الكذب.

كلمات أغنية مسلسل حضرة العمدة للفنان مدحت صالح

وجاءت كلمات أغنية مسلسل حضرة العمدة للفنان مدحت صالح، من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد،، توزيع أحمد إبراهيم:

الكلام ده عايز أقوله واللي يزعل يتفلق

همنا بتزيد حموله كل ما الواحد قلق

أي خير بالصبر ييجي مش زرار دوس يتدلق

اللي يهري يهري

واللي يفتي يفتي

بس بكرة هتبقى فل على حسب معرفتي

هى ماشية حبة حبة

واللي شاري غير اللي ربى

أي متفلسف تجيبه تقوله حِل هيستخبى

احنا أجدع ناس تقاوح بؤ لاء وندق جدا

واحنا حبة طرش فيها وعمالين على بعض ندن

أصولنا متفرعنة ومفطونين أرننة

وضخمة فينا الأنا وده أبًا عن جدًا

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، للكاتب إبرهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج ريمون مقار، بطولة روبي، أحمد رزق، صلاح عبدالله، أحمد بدير، وفاء عامر، سميحة أيوب، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، محمود عبدالمغني، محمود حافظ، إيهاب فهمي، دينا، محمد مهران