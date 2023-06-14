شاطئ عجيبة في مرسى مطروح.. مصيف الأسرة بـ5 جنيهات فقط

تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، تشهد مدينة مرسى مطروح إقبالا سياحيا كبيرا من مختلف الجنسيات، ويعد «عجيبة» من أرخص الشواطئ التي تخطف القلوب وخاصة الأسر، لمناظرها الخلابة والتي تتمثل في صخورها ورمالها البيضاء الناعمة، بحسب تصريحات أشرف الرطب مدير شركة سياحة بمطروح.

ويفتح مزار شاطئ عجيبة في مرسى مطروح أمام المصطافين بسعر 5 جنيهات للتذكرة، لذا يعد أرخص سعر لمزار سياحي على مستوى محافظة مطروح وفقا لتصريحات رضا عطا الله رئيس الوحدة المحلية لقرية أم الرخم بمطروح، والتي تقع في نطاقها مزار عجيبة.

وتعد المياه الفيروزية من أروع المشاهد التي تسر الناظرين من أعلى هضبة عجيبة، مع تدرج الألوان الزرقاء والسماوي الفاتح واللبني، والأبيض الشفاف والذي تري قاع البحر منه، مع نقاء المياه.

استعدادات مكثفة في مصيف مرسي مطروح

وبشأن ذلك، قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن المحافظة استعدت لتجهيز جميع الشواطئ، وتنظيف الرمال وتمشيطها ودهان الأعمدة وصيانة الكهرباء وعمل صيانة للكورنيش، ونشر فرق نظافة ومتابعه من إدارة الشواطئ بمجلس مدينة مرسى مطروح.