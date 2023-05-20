أسعار دخول شواطئ مطروح 2023.. «عجيبة» بـ5 جنيهات للفرد

تختلف أسعار دخول شواطئ مطروح 2023، عن بعضها، حيث تتاح شواطئ بالمجان وأخرى برسوم بسيطة لتقديم الخدمات لجميع المصطافين القادمين من مختلف مدن ومحافظات مصر، للاستمتاع بالمصيف خلال موسم صيف 2023، وتمتد الشواطئ المطلة على سواحل البحر الأبيض المتوسط بطول أكثر من 30 كيلومترًا.

أسعار دخول شواطئ مطروح 2023، مقسمة إلي نوعين، حسب عمرو عبد المجيد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح لـ«الوطن»، الأولى مفتوحة بالمجان بدون أي رسوم لجميع الزائرين في أي وقت من الشروق وحتى غروب الشمس، ومنها الليدو والباسنت والنخيل 1 والنخيل 2 والفيروز، ومينا حشيش وعلم الروم والرميلة، وكليوباترا، وأم الرخم والأبيض العام، وزمردة الأبيض.

أسعار دخول شواطئ مطروح 2023

جرى تحديد أسعار دخول شواطئ مطروح 2023، وفقًا لرئيس مدينة مرسى مطروح، في ظل الإقبال الشديد عليها، لتكون رمزية في بعض منها، بينها شاطئ عجيبة برسوم 5 جنيهات للفرد، وشاطئ روميل بـ5 جنيهات.

خدمات على شواطئ مرسى مطروح

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لـ«الوطن» إنّ المحافظة تحرص على تقديم الخدمات لجميع المصطافين وزائري المدينة، ومنها دورات مياه رجال وسيدات وغرف تغيير ملابس ودش للاستحمام، وكافتريات، بالإضافة إلى إتاحة الشماسي والكراسي للمواطنين بأسعار مخفضة، ومتابعة ذلك من خلال إشراف رؤساء الشواطئ من جانب مجلس مدينة مطروح، وغرفة عمليات المحافظة، للرد على أي استفسار، فضلًا عن توفير باركينج للسيارات في الشواطئ الكبيرة مثل عجيبة وروميل.

وأوضح أنه جرى عقد اجتماع مع جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالاستعدادات لموسم صيف 2023، ومراجعة جميع الشواطئ وأعمال النظافه بها، وتمشيط الرمال وتجهيز الأماكن السياحية ومتابعة أعمال الصيانة التي تنفذ على الكورنيش، وإضاءة جميع الطرق السياحية والمؤدية للشواطئ، بالإضافة إلى توفير المواد الغذائية، وشن حملات مكثفة على الأسواق، وزيادة ضخ كميات مياه الشرب، ورفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات لمواجهة الحوادث على الطرق المؤدية من مطروح إلى محافظات الإسكندرية والقاهرة والبحيرة، فضلًا عن زيادة سيارات الإسعاف وتوفير كميات من الدم لأقسام الاستقبال والطوارئ، وزيادة عدد من الأطباء وأطقم التمريض، بجانب زيادة حصة الدقيق للمخابز لتوفير الخبز في ظل استقبال مطروح لأعداد غفيرة على مدار موسم الصيف ما بين 6 و7 ملايين مصطاف.