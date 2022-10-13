أنغام: «ثقافة مدحت صالح الأزهرية مع موهبته عملت تركيبة عجيبة جدا»

قالت الفنانة أنغام إن صوت مدحت صالح مختلف ويليق على عصره، كما أنه صديق عائلتها خاصة عمها، نظرا لقرب سنهما وفي الذوق الموسيقي، متابعة: «كانوا شكلهم لايق على بعض وأصحاب حلوين، وشوفته في بيتنا وأنا صغيرة، مسيرته عنه جذابه لأنه بدأ شاب صغير، وخلفيته بعيدة عن المزيكا لكن استفاد منها بشكل غريب وذكاء شديد، ثقافته الأزهرية مع موهبته الغنائية عملت تركيبة عجيبة جدا».

مدحت صالح روحه شابه طول الوقت

وأضافت أنغام خلال تقديمها برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة «dmc»، أن مدحت صالح دائما ما يلفت نظرها بسبب طاقته التي يتعامل فيها مع حياته الشخصية والفنية، ومع الجمهور أمام وقوفه على المسرح، «مدحت صالح فيه شاب صغير وروح شابه طول الوقت موجودة في أداءه وابتسامته لما مثل وغنا كل أشكال الغنا سواء الشعبي القديم أو قديم لغيره أو أغانيه الخاصة».

يمتلك ذكاء يُحسد عليه

وأشارت إلى أن الفنان مدحت صالح يمتلك ذكاء يحسد عليه، مردفة: «أنا بحبه جدا جدا، وبحب صوته والشياكة والصوت المميز والحس اللي عمره ما يفقده مع مرور الزمن، ولياقته الصوتية، ومن الأصوات التي لا تشيخ».

كانت الفنانة أنغام استضافت الأسبوع الماضي في أولى حلقات برنامجها «أنغام» النجم اللبناني راغب علامة، والذي كشف العديد من محطاته وكواليس أغانيه الشهيرة، كما أشعل الاستديو بباقة من أجمل أغانيه وسط تفاعل من الفنانة أنغام.