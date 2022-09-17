مواعيد ضخ المياه اليوم في 9 مناطق بمحافظة مطروح.. بينها «عجيبة»

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم السبت 17 من شهر سبتمبر الجاري 2022، في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

مواعيد ضخ المياه في محافظة مطروح

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة عمارات «محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 6 مساءً على مرحلتين.

- منطقة خط «عجيبة» من الساعة 7 صباحًا حتى الساعة 8.30 صباحًا.

- منطقة «شرق وغرب المدينة» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

- منطقة «عزبة العسكر» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

- منطقة «السنوسية مرتفع»من الساعة 5 مساء حتي الساعة 8 مساء

- منطقة «الملاحة قبلي»من الساعة 5 مساء وحتي الساعة 12 صباح اليوم التالي

- منطقة «عمارات ك7» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 2 مساءً.

- منطقة «عمارات ك4» من الساعة 3 عصرًا حتى الساعة 4 عصرًا.

تأجيل الضخ بعدد من المناطق

وأشارت الشركة إلى أنه تم تأجيل ضخ المياه بكل من منطقة غرب المدينة والسنوسية مرتفع وعزبة الملاحة قبلي، إلى اليوم السبت.

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنها تتلقى شكاوى واستفسارات المواطنين من خلال الخط الساخن على رقم 125 أو من أي تليفون أرضي على الأرقام التالية: «0464949851-0464949852 - 0461251125 - 0464760000 - 0464760001- 0464760002»، أو عن طريق رسائل واتس آب على الرقم «01103971010»، أو عن طريق الرسائل على صفحتها الرسمية على «فيسبوك».