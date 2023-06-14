عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير حسين الشحات مع الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب تأجيل تجديد عقده مع الفريق الأحمر، وذلك بسبب وصول عرض قوي له من أحد الأندية بالدوري السعودي.

شوبير: حسين الشحات طلب مهلة من إدارة الأهلي لحسم موقف العرض السعودي

وقال شوبير، عبر برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع على شاشة «أون تايم سبورتس»: «حسين الشحات طلب تأجيل الحديث في ملف تجديد عقده من النادي الأهلي بسبب وجود عرض قوي له من أحد الأندية السعودية».

وأضاف: «الشحات طلب مهلة جديدة من إدارة الأهلي، وذلك لحسم موقفه من العرض السعودي، والنادي ينتظر قرار اللاعب النهائي، بعدما كان الطرفان توصلا لاتفاق نهائي بشأن كل التفاصيل الخاصة بتجديد العقد».

شوبير: الأهلي يدرس ضم ظهير أيسروأكمل: «الأهلي يدرس تدعيم مركز الظهير الأيسر، حيث سيبقى التونسي علي معلول هو اللاعب الأساسي في حسابات المدرب مارسيل كولر، لكنه يرغب في وجود بديل له مستقبلًا».

وأتم: «الأهلي سوف يكلف إدارة الكشافين بقيادة هاني رمزي، بتحديد مجموعة من اللاعبين لاختيار أحدهم لتدعيم مركز الظهير الأيسر، وفقا لمواصفات حددها المدرب كولر».