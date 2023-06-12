عاجل.. الأهلي يصدم حسين الشحات بسبب حكم نهائي إفريقيا

قرر مسؤولو النادي الأهلي، توقيع غرامة مالية ضد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك رغم تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي، إن هناك قرارًا بتغريم حسين الشحات ماليًا بسبب عصبيته داخل الملعب واعتراضه، خلال الخروج من الملعب في لقاء الإياب أمام الوداد خاصة أنه كرر نفس الموقف في لقاء الذهاب.

وأضاف: «لم يتم إبلاغ اللاعب بالعقوبة بسبب الاحتفالات بدوري الأبطال ولكن مدير الكرة بالنادي سيحقق في الأمر وسيبلغ اللاعب بالعقوبة لاحقًا».

أسباب توقيع غرامة ضد حسين الشحات في الاهلي

وأوضح: «العصبية سيطرت على حسين الشحات داخل الملعب وأثناء خروجه، إذ حصل الشحات على إنذار في المباراة وكان من الممكن أن يتعرض للطرد ويضر بالفريق بسبب اعتراضه بشكل كبير ضد باملاك تيسيما، بالإضافة إلى اعتراضه أثناء التبديل، ولذلك يرى مسؤولو الأهلي ضرورة تغريم اللاعب بسبب عصبيته في الملعب وأثناء تبديله».

وأتم المصدر أن حسين الشحات اعتذر للجهاز الفني بعد المباراة مباشرة إلا أن هناك قرارًا بخصم جزء من مستحقات اللاعب لعدم تكرار موقفه.

الأهلي يتوج بطلا لدوري أبطال أفريقيا

وتوج فريق النادي الأهلي باللقب الأفريقي الـ11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي، بعدما فاز ذهابا في القاهرة بهدفين مقابل هدف، وتعادل في الإياب بهدف لكل فريق.