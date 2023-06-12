3 صفقات سوبر جديدة في الأهلي: منهم مهاجم بشكتاش ونجم فيوتشر

بدأت إدارة النادي الأهلي سريعا في العمل على ملف الصفقات الصيفية الجديدة من أجل دعم بطل القارة الأفريقية في رحلته المستمرة نحو حصد المزيد من الألقاب، في ظل منافسته المستمرة على مختلف البطولات الأفريقية والمحلية.

ودخلت عدة أسماء ضمن ترشيحات صفقات الأهلي الصيفية لا سيما في مركز المهاجم الصريح لتدعيمه بشكل يليق بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية في وقت واحد.

وتستعرض «الوطن» أهم الصفقات المرشحة للأهلي في الميركاتو الصيفي، حسب مصادر مطلعة داخل النادي.

محمد رضا بوبو

تأتي صفقة محمد رضا بوبو، لاعب وسط فريق فيوتشر، مطلبًا في غاية الأهمية داخل القلعة الحمراء، للعديد من الأسباب، أولها تألق اللاعب بقوة خلال الموسمين الأخيرين، بجانب قناعة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بإمكانياته، واحتمالية رحيل حمدي فتحي لبطولة الدوري القطري، بالإضافة إلى رغبة المالي آليو ديانج في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي بعد تلقيه عدة عروض خلال الفترة الماضية.

جاكسون موليكا

يعد الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق بشكتاش التركي، على رأس أولويات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأحمر منذ فترة ليست بالقصيرة، وما قد يسهل من انضمام اللاعب للنادي الأهلي، هو خروجه من حسابات المدير الفني لفريقه التركي، وفقا لما أكدته الصحافة التركية مؤخرا بعد انخفاض مستوى اللاعب على الصعيد التهديفي، بالإضافة إلى تقليل إدارة النادي التركي المبلغ المطلوب في اللاعب.

محمد حمدي

يعد لاعب وسط فريق إنبي الشاب صاحب الـ20 عاما، واحدا من أبرز اللاعبين المرشحين للانضمام للنادي الأهلي في ميركاتو الصيف، بعد المستوى الكبير الذي قدمه اللاعب مع الفريق البترولي الموسم الجاري.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير في وقت سابق أن اللاعب على رأس اهتمامات النادي الأهلي في ظل المستوى المبهر الذي قدمه رفقة إنبي مؤخرا، خاصة مع إجادته اللعب في أكثر من مركز داخل أرض الميدان، سواء على مستوى صناعة اللعب، أو في مركز الظهير الأيسر.