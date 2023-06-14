عاجل.. رحيل 4 لاعبين عن الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا

تأكد رحيل 4 لاعبين عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر.

وعلم «الوطن سبورت» أن مارسيل كولر أبلغ إدارة الأهلي برغبته في رحيل الثلاثي برونو سافيو وأيمن أشرف وشادي حسين، بالإضافة إلى موافقته على رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري.

ويبحث مسؤولو النادي الأهلي في الأيام الجارية عن عروض لتسويق الثلاثي أيمن أشرف وشادي حسين وبرونو سافيو بعد طلب مارسيل كولر.

ثلاثي الأهلي يطلب الرحيل المجاني وطلب الثلاثي أيمن أشرف وبرونو سافيو وشادي حسين من مسؤولي الأهلي، الرحيل عن صفوف الفريق بشكل مجاني بعدما رفض كولر استمرارهم في صفوف الفريق.

ومن المقرر اجتماع لجنة تخطيط الكرة مع إدارة التسويق والتعاقدات بالنادي؛ لبحث طرق رحيل الثلاثي مع نهاية الموسم.

ولم يشارك الثلاثي في مباريات الأهلي منذ فترة طويلة بعد خروجهم من حسابات كولر.

تفاصيل رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطريكما تأكد رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري بعدما توصل الأهلي لاتفاق نهائي مع النادي القطري للحصول على خدمات حمدي فتحي مقابل 3.5 مليون دولار.