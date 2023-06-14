عاجل.. مصير غيابات الأهلي في السوبر الإفريقي بعد الإنذارات الـ6

بعد تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، ضرب موعدًا مع اتحاد العاصمة الجزائري، في كأس السوبر الأفريقي «حامل لقب الكونفدرالية»، إذ توج الأخير باللقب للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح على موعد مع عملاق أفريقيا والأكثر تتويجًا باللقب القاري.

مصير إنذارات الأهلي الـ6 في كأس السوبر الأفريقي ليلة تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه، ازدحمت بالعديد من المشاهد اللافتة لعل أبرزها إشهار الأثيوبي باملاك تيسيما 6 بطاقات صفراء في وجه لاعبي الأهلي أثناء اللقاء أمام الوداد، ليحصل كل من أليو ديانج لاعب وسط الفريق، وثلاثي دفاع الأهلي محمد هاني، علي معلول ومحمد عبدالمنعم، إلى جانب حسين الشحات ومحمود كهربا على بطاقات صفراء أثناء المباراة، لينجو مارسيل كولر مدرب الفريق من غياب أهم عناصر الفريق.

الأهلي ينتظر اتحاد الجزائر في كأس السوبر الأفريقي البطاقات الصفراء التي حصل عليها لاعبو الأهلي خلال اللقاء لن تهدد مشاركتهم في كأس السوبر الأفريقي، وذلك باعتبارها بطولة منفصلة بذاتها وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ما يعني سقوط البطاقات الـ6 التي أشهرت في وجه سداسي الأهلي خلال لقاء التتويج التاريخي بالأميرة الـ11.

ومن المقرر أن تكون مواجهة الأهلي واتحاد الجزائر المواجهة العربية السادسة على التوالي في السوبر الأفريقي، على أن تقام في الفترة بين 11 إلى 13 أغسطس من العام الجاري، بين اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، والأهلي الأكثر تتويجًا بالبطولة القارية بواقع 8 ألقاب، وحال التتويج للمرة التاسعة ستكون الأولى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، الذي حقق عددا قياسيا من البطولات في وقت قصير، بعد التتويج بكأس مصر، دوري أبطال أفريقيا والسوبر المصري مرتين.