هل تعرض قبر صدام حسين للتنكيل وما سبب إعدامه؟.. محاميه يكشف الحقيقة

كشف خليل الدليمي، رئيس هيئة الدفاع سابقا عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، حقيقة تعرض قبر الأخير، للتنكيل.

وخلال لقاء ببرنامج «الذاكرة السياسية»، على قناة «العربية»، أوضح الدليمي أنه بعد دفن جثمان صدام، يُقال إنه تم نقله إلى مدفن آخر لأن إحدى المواسير التي تنقل الماء انفتحت على القبر واضطروا إلى نقله إلى مكان آخر وليس لأسباب أخرى.

جورج بوش كان يريد رؤية صدام حسين مقيدا عند اعتقاله

وأكد الدليمي في اللقاء المعروض على قناة «العربية»، عدم التنكيل بجثة صدام حسين، ونفى ذلك قطعا، لافتا إلى أن الجثمان يتم حراسته من قبل أقاربه، ومضى قائلا: «ما كان يسمحوا لأي أحد يطوله».

البنتاجون رفض طلب الرئيس الأمريكي خوفا من الشعب العراقي

وأكد خليلي الدليمي، محامي صدام السابق، أن رؤساء أجانب بينهم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش كان يريدون رؤية صدام حسين مقيدا عند اعتقاله، ولكن وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» اعترض على ذلك، لأن خروج صدام حسين بهذه الطريقة كان سيولد حالة من النقمة والسخط لدى الشعب العراقي، ويكبل القوات الأمريكية، حيث المقاومة ستشتد ضدها.

وبين أن القوات الأمريكية، لم يكن يعنيها إعدام صدام حسين ولكن بوش كان لديه حقد شخصي تجاه الرئيس العراقي الأسبق.