حقيقة مكالمة صدام حسين وترامب.. تثير ضجة على مواقع التواصل

شهدت الساعات الأخيرة ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تداول ‎مكالمة صدام حسين وترامب، والتي ظهر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث هاتفيًا مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وهو يوجه رسالة إلى أهل العراق بشأن ما حدث للبلاد في السنوات الأخيرة، ما تسبب في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصًا في العراق.

مكالمة صدام حسين وترامب

وزادت حركة البحث في محركات البحث في الساعات الأخيرة عن مكالمة صدام حسين وترامب، والتي ظهر أنها مُفبركة وتم تركيب صوت الرئيس الأمريكي وصوت يشبه صوت الرئيس الراحل صدام حسين، حيث ظهر الرئيس الأمريكي السابق على مكتبه وأمامه هاتف يتحدث من خلاله، والذي خرج منه صوت صدام حسين.

تفاصيل تداول ‎مكالمة صدام حسين وترامب

بعد تداول ‎مكالمة صدام حسين وترامب المفبركة ركز العديد في رسالة الصوت الذي خرج من الهاتف ويشبه صوت الرئيس العراقي الراحل، وهو يوجه رسالة لأهل العراق الشرفاء قائلًا: «رسالتي لأهل العراق الشرفاء، أنا عائد للعراق لمحاسبة من غدر بنا وبالعراقيين».

يقولون صدام حسين حي يرزق وهذي مكالمة أجراها مؤخراً مع ترامب: #الغزو_العراقي_الغاشم pic.twitter.com/FXCM1z5JPo — نصراوي صميم (@saudi7788991) August 2, 2022

وُنشر الفيديو الذي تداول على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: «صدام حسين على قيد الحياة، مكالمة هاتفية بين صدام حسين وترامب في 2022»، وبعد تداول ‎مكالمة صدام حسين وترامب تم اكتشاف أن المكالمة مُفبركة وغير حقيقية.

وصدام حسين، من مواليد 28 أبريل عام 1937، وهو خامس رئيس لجمهورية العراق والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين عام 1979م، وحتى 9 أبريل عام 2003، ونائب رئيس العراق عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الأمن القومي العراقي بحزب البعث العربي الاشتراكي بين 1975 و1979 وبعدها تولى الرئاسة في العراق.

وحُكم على صدام حسين بالموت شنقًا وتم تنفيذ الحكم فيه فجر السبت الموافق 30 ديسمبر من عام 2006 في بغداد أول أيام عيد الأضحى.