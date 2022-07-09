«زي النهاردة».. إعدام الرئيس العراقي صدام حسين في أول أيام عيد الأضحى

يحتفل المسلمون حول العالم، اليوم السبت، بحلول أول أيام عيد الأضحى المبارك، في أجواء من البهجة والسعادة، لكن عادت ذكرى إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في 30 ديسمبر من العام 2006 إلى الساحة مرة أخرى، خصوصا أن اليوم الذي أعدم فيه صدام وافق يوم السبت، وكان أول أيام عيد الأضحى.

وربط عدد كبير من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بين يوم إعدامه بيوم الاحتفال بعيد الأضحى، اليوم، وقال حساب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» يحمل اسم «ام جعفر الربيعي»: «خروف العيد #عيد_إعدام_صدام».

من جانبه، قال حساب يحمل اسم «خديجة»، إن عيد الأضحى يعيد لأذهان العرب ذكرى إعدام صدام حسين، مضيفة في تغريدة: «ربي يرحمهم وقد قال لهم كلمته الأخيرة أنا ستعدمني أمريكا.. أما انتم ستعدمكم شعوبكم ولكن لا أدري لماذا عندما يأتي عيد الأضحى أتذكره».

وفي فجر يوم السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك، الموافق 30 ديسمبر 2006 استيقظ الدول العربية والإسلامية على نبأ إعدام الرئيس العراقي، صدام حسين الإعدام شنقا، الذي اعتقلت القوات الأمريكية في ديسمبر 2003.

الولايات المتحدة الأمريكية أطاحت بـ صدام حسين في إبريل 2003

وأطاحت الولايات المتحدة الأمريكية، بـ صدام حسين، خلال اجتياح القوات الأمريكية لـ العراق في إبريل 2003، فيما جرى إدانة الرئيس العراقي الراحل في نوفمبر بارتكاب جرائم في حق الانسانية بسبب قتل 148 شيعيا من قرية الدجيل بعد محاولة فاشلة لاغتياله في عام 1982.

وعرضت قنوات تلفزيونية في ذلك الوقت لقطات أظهرت حسين لدى اقتياده الى المشنقة والحبل يوضع حول عنقه، فيما وضع جلادان يغطيان رأسيهما الحبل حول عنقه لكن اللقطات لم تظهر لحظة شنقه ولم تعرض جثمانه.

وفي ديسمبر 2021، قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، إن محبة الناس لوالدها ازدادت بعد إعدامه، مضيفة أن والدها صار ذكره يتكرر أكثر مما كان حيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

رغد صدام: والدي رفض مغادرة العراق ليستشهد مع ولديه وحفيده

وأضافت رغد صدام في ذلك الوقت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، بمناسبة ذكرى إعدام صدام حسين: «نحن نحيي ذكرى استشهاد والدي الشهيد صدام حسين هذا الرجل الشامخ القامة الذي لا يحتاج إلى شهادة أحد فبطولته ومقاومته للعدو واستشهاده مع أولاد العراقيين وأولاده خير دليل على ذلك».

وأضافت أن والدها الراحل رفض مغادرة العراق ليستشهد مع ولديه وحفيده، ولقد رفع الله شأنه على الأرض كما في السماء، وازدادت محبته في قلوب الناس، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.