عاجل.. إصابة جندي سوري في قصف إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق

نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر عسكري سوري حوالي الساعة 01:05 من فجر اليوم الأربعاء، بتوقيت العاصمة السورية دمشق، قوله إن إسرائيل نفذت قصفا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل.

سانا: القصف استهدف بعض النقاط جنوب غرب العاصمة دمشق

وأضافت الوكالة السورية: «القصف الإسرائيلي استهدف بعض النقاط جنوب غرب العاصمة السورية دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى القصف الجوي الإسرائيلي إلى إصابة جندي بجروح خطيرة ووقوع خسائر مادية».

«القاهرة الإخبارية»: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية

فيما نقلت «القاهرة الإخبارية» عن مراسلها في العاصمة السورية دمشق منذ قليل، في نبأ عاجل لها، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في مناطق جنوب العاصمة دمشق، وسماع دوي انفجارات جنوب العاصمة السورية دمشق.

من جهته أفاد مصدر أمني رفيع المستوى لوكالة «سبوتنيك» الروسية بأن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لقصف جوي إسرائيلي استهدف عددا من المواقع في محيط العاصمة دمشق.

وأشار المصدر لـ«سبوتنيك» إلى أن الطائرات الإسرائيلية قامت بإطلاق موجتين من صواريخ جو-أرض، ولكن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية وتم إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها المقصودة.