مقتل سوريين اثنين جراء هجوم إسرائيلي جديد استهدف محيط العاصمة دمشق

لقي سوريين اثنيين، مصرعهما، فضلا عن وقوع بعض الخسائر المادية، جراء عدوان إسرائيلي جديد استهدف بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق والمنطقة الجنوبية.

والعدوان الإسرائيلي الجديد على سوريا، هو الرابع في أقل من أسبوع.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن وسائط الدفاع الجوي السوري لأهداف معادية في أجواء العاصمة دمشق.

قال مصدر عسكري سوري، إن في تمام الساعة 00:15 فجرا بالتوقيت المحلي« 11:15 بتوقيت القاهرة»، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية.

وأضاف المصدر العسكري السوري، أن وسائط الدفاع الجوي، تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي، وأسقطت معظمها.

استهداف مطار دمشق الدولي

قالت صحيفة «الوطن» السورية، إن صواريخ إسرائيلية استهدفت جنوب شرق العاصمة و«مطار دمشق الدولي»، مشيرة إلى إسقاط الدفاعات الجوية معظمها.

وأمس الأول الأحد، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هجوما على مدينة حمص وريفها ما أسفر عن إصابة 5 عسكريين، ويومي الخميس والجمعة الماضيين، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، دمشق وريفها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.