عاجل.. ثنائي هجوم الأهلي يطلب الرحيل ورد غير متوقع من كولر

طلب الثنائي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم؛ نظرًا لامتلاك الثنائي أكثر من عرض خليجي.

وكشف مصدر داخل الأهلي، رفض ذكر اسمه، أن محمد شريف وأفشة طلبا من مسؤولي الأهلي الرحيل نهاية الموسم على سبيل الإعارة في ظل تلقيهما أكثر من عرض خليجي براتب كبير خلال فترة الإعارة.

وتابع المصدر، أن النادي أكد عدم وقوفه أمام أي لاعب حال تلقيه أي عرض مناسب للنادي واللاعب.

ويترقب مسؤولو الأهلي، وصول عروض رسمية للموافقة على رحيل الثنائي خاصة بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

الأهلي يوافق على رحيل حمدي فتحي إلى الوكرة القطري وفي نفس السياق، كان النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع نادي الوكرة القطري للحصول على خدمات حمدي فتحي بمقابل مادي يصل إلى 3.5 مليون دولار.

ومن المقرر أن يعقد حمدي فتحي جلسة مع مسؤولي الأهلي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب مصر، الذي يتواجد في المغرب حاليا لمواجهة غينيا بتصفيات أمم إفريقيا.