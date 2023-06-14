الغندور يكشف سبب عدم مطالبة الزمالك بإيقاف كهربا قبل نهائي أفريقيا

كشف الإعلامي خالد الغندور سبب عدم تقديم مجلس إدارة الزمالك مذكرة ضد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي للاتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل إيقاف كهربا قبل مواجهة الأهلي والوداد في نهائي أفريقيا، خاصة بعد انتهاء المهلة المحددة له من أجل دفع غرامة القلعة البيضاء.

وقال الغندور خلال حديثه بقناة نادي الزمالك: «البعض تحدث عن لماذا لم يتقدم الزمالك بمذكرة ضد اللاعب بعدما انتهت مهلة الغرامة، ولكن الزمالك حتى لو قدم عن طريق المحامي الإيطالي كانت المذكرة ستحصل على وقت كبير من أجل مراجعتها من قبل فيفا ممكن تصل لـ أسبوعين فلن تؤثر المذكرة على اللاعب من أجل إيقافه في نهائي أفريقيا».

الغندور: الزمالك عارف إمتى هيقدم شكوى ضد كهربا

وتابع : «ولكن الزمالك في الوقت السليم هيتقدم بالشكوى لأن مفيش مباريات في هذا التوقيت الزمالك متابع وعارف إمتى هيحصل على أمواله واللي وصلت لـ 100 مليون جنيه».