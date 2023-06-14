عاجل.. 9 لاعبين يقتربون من الرحيل عن الأهلي بعد التتويج بأفريقيا

اقترب 9 لاعبين من النادي الأهلي من الرحيل بشكل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري ما بين رحيل نهائي وعلى سبيل الإعارة من أجل التعاقد مع لاعبين جدٌد خلال الموسم المقبل بعد النجاح في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للأهلي عن 9 لاعبين يقتربون من الرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري بينهم ثنائي خارج القائمة كل من لويس ميكيسوني ووالتر بواليا بعد إعارة الأول لنادي أبها السعودي وعاد من جديد لعدم إثبات نفسه والثاني لفريق القادسية السعودي.

شريف وأفشة يرغبان بالرحيل للدوري القطريفيما كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي بأن الثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة يرغبان بشدة في الانتقال للدوري القطري بعد تلقيهم عروض مغرية للانضمام إلى الدوري القطري خلال الموسم المقبل.

فيما أكدت مصادر داخل النادي الأهلي بأن رامي ربيعة يقترب من الرحيل لعدم قناعة المدير الفني مارسيل كولر باللاعب وأن الأفضل رحيله عن القلعة الحمراء في هذا التوقيت.

فيما أكد الإعلامي أحمد شوبير بأن اللجنة الفنية بالنادي الأهلي استقرت بالاتفاق مع مارسيل كولر على رحيل كل من شادي حسين على سبيل الإعارة وأيمن أشرف وبرونو سافيو بشكل نهائي.

فيما أكدت مصادر داخل النادي الأهلي بأن مجلس الإدارة وافق بنسبة تفوق الـ90% على رحيل حمدي فتحي لنادي الوكرة القطري بعد تقديم عرض مٌغري للقلعة الحمراء.

فيما أبلغ مارسيل كولر مجلس الإدارة بأنه لا يرغب في عودة لويس ميكيسوني ووالتر بواليا من جديد ليمنح الإدارة الضوء الأخضر برحيلهم بشكل نهائي.