عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن بديل حمدي فتحي في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة بشأن بديل حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي، بعد الموافقة على رحيله لنادي الوكرة القطري بداية من الموسم الجديد.

الأهلي وافق على رحيل حمدي فتحي للدوري القطريوقال شوبير، خلال حديثه ببرنامج ملعب أون تايم عبر شاشة أون تايم سبورتس: «الأهلي وافق على رحيل حمدي فتحي للدوري القطري وانتهى كل شيء يتبقى فقط التوقيع والمبلغ سيكون 3 ملايين دولار أعتقد الأهلي سيحصل عليه كاش الأمور كلها انتهت إلا لو حصل في الأمر شيء آخر».

شوبير: إن لم تتم صفقة بوبو سيكون هناك لاعب مفاجأة للأهلي

وتابع: «البديل سيكون محمد رضا بوبو لأن الأهلي تحدث بالفعل مع مسؤولي فيوتشر وإن لم تتم الصفقة سيكون هناك لاعب سيكون بمثابة المفاجأة بالنسبة للنادي الأهلي والنادي أنهى كل الأمور التي تخصه واللاعب لا يعرف حتى هذه اللحظة وكولر رآه وأعجب به جدا ورأى بأنه سيكون البديل المناسب في حال لم تتم صفقة بوبو».