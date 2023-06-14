«رويترز»: مقتل وإصابة 16 شخصا في هجوم روسي بالصواريخ على أوديسا (فيديو)

أعلنت السلطات الأوكرانية أن ثلاثة مواطنين على الأقل قتلوا وأصيب 13 آخرين في هجوم صاروخي نفذته القوات الروسية على مدينة أوديسا الساحلية بجنوب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

براتشوك: 3 من موظفي المستودعات قتلوا

من جانبه قال سيرهي براتشوك المتحدث باسم الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا إن 3 من موظفي المستودعات قتلوا وأصيب 7 عندما تم استهداف المبنى الذي كانوا يسكنون فيه، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف براتشوك لـ «رويترز»: أصيب 6 أشخاص آخرين بعد أن تضرر مركز أعمال ومتاجر».

ستولتنبرج: انتصار روسيا في أوكرانيا يشجع الصين على التمرد ضد الإرادة الغربية

في سياق آخر، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، خلال زيارته لواشنطن، إن العالم سيصبح أكثر خطورة في حال انتصرت روسيا في أزمتها مع أوكرانيا.

وحذر ستولتنبرج من أن السماح لروسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين بالانتصار في هذه الأزمة، سيشجع دولا أخرى كالصين على التمرد ضد الإرادة الغربية، ما سيشكل خطرا على العالم.