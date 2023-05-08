الجيش الأوكراني: روسيا تستهدف «أوديسا» بصواريخ «كيه-22»

شنّت القوات الروسية هجمات صاروخية من قاذفات استراتيجية على «أوديسا»، وذلك وفقاً لما أعلنته القيادة العملياتية الجنوبية التابعة للجيش الأوكراني، اليوم.

قاذفات روسية استراتيجية تشن هجوم على أوديسا

وأفادت تصريحات لقيادة العمليات الأوكرانية، نقلته وكالة أنباء أوكرانيا «يوكرينفورم»، بأنَّ روسيا شنت هجوما صاروخيا على أوديسا عبر قاذفات استراتيجية.

ووجه الجيش الروسي صواريخ من طراز «كيه-22»، إلى مستودع لمؤسسة غذائية ومنطقة ترفيهية تقع على ساحل البحر الأسود، لتندلع الحرائق، فيما لم يتم الإبلاغ عن ضحايا حتى الآن.

اندلاع أزمة روسيا وأوكرانيا

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق، وتحديداً في 24 فبراير من العام الماضي، بدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مع نفيه أن لدى بلاده أية خطط أو نية لاحتلال الأراضي الأوكرانية، ولكنها تهدف من عملياتها إلى نزع السلاح من المنطقة، وفي المقابل، ردت الولايات المتحدة وحلفائها بفرض عقوبات صارمة، مع زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

أزمات دبلوماسية على خلفية أزمة روسيا وأوكرانيا

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد كشفت في شهر أكتوبر الماضي، عن طرد القائم بأعمال سفارة «ليتوانيا» بالعاصمة موسكو، وذلك رداً على طرد القائم بالأعمال الروسي بدولة ليتوانيا.

وكانت اليابان، أعلنت قبل ليتوانيا، عن طردها الدبلوماسي الروسي من شمال البلاد رداً على طرد روسيا للقنصل الياباني في شهر سبتمبر، وإلقاء القبض عليه واتهامه بالتجسس.

فيما أفاد تقرير لوكالة رويترز العالمية في أكتوبر 2022، أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف، اليوم، تحدث عن إشارة أحد المسؤولين بوزارة الدفاع الأمريكية بأن أوكرانيا قد تستخدم أسلحة أمريكية لضرب أهداف بشبه جزيرة القرم، وهو أمر في غاية الخطورة.