عروض وأسعار صكوك الأضاحي في المؤسسات والجمعيات الخيرية

تنوعت عروض وأسعار المؤسسات والجمعيات الخيرية التي توفير صكوك الأضاحي هذا العام، بهدف التيسير على الراغبين في توفير اللحوم للمحتاجين هذا العام.

وتستعرض «الوطن»، أسعار صكوك الأضاحي «بقري، جاموسي وضاني»، التي أعلنت عنها بعض الجمعيات الخيرية والمؤسسات، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف.

أسعار صكوك الأضاحي من جمعية صناع الخير

- صكوك الأضاحي البقري بـ7500 جنيه، والمقدم 2500 جنيه، والقسط 500 جنيه.

- صكوك الأضاحي الجاموسي بـ7000 جنيه، والمقدم 2000 جنيه، والقسط 500 جنيه.

- صكوك الأضاحي الضاني بـ8000 جنيه، والمقدم 300 جنيه، والقسط 500 جنيه.

أسعار صكوك الأضاحي في وزارة الأوقاف

- صكوك الأضاحي المستوردة بـ5000 جنيه.

- صكوك الأضاحي البلدي بـ8000 جنيه.

أسعار صكوك الأضاحي بمؤسسة حياة كريمة

- صكوك الأضاحي البلدي ذات الجودة العالية من مزارعها بـ7900 جنيه، وتحرص المؤسسة على إتمام عملية الذبح والتوزيع على الأسر المستحقة.

أسعار صكوك الأضاحي بمؤسسة بنك الطعام

- صكوك الأضاحي البلدي بـ7750 جنيها.

- صكوك الأضاحي المستورد بـ4950 جنيها.

أسعار صكوك الأضاحي بجمعية الأورمان

- صكوك الأضاحي الضاني بـ1170 جنيها، والقسط 330 جنيها.

- صكوك الأضاحي المستورد بمقدم 1300 جنيه، والقسط 400 جنيه.

- صكوك الأضاحي البلدي بمقدم 1500 جنيه، والقسط 600 جنيه.

- صكوك الأضاحي البقري الصغير المستورد بمقدم 8190 جنيها، والقسط 2310 جنيهات.

- صكوك الأضاحي الجاموسي المستورد بمقدم 9100 جنيه، والقسط 2800 جنيه.

- صكوك الأضاحي البلدي بمقدم 10.500 جنيه، والقسط 4200 جنيه.