دار الإفتاء توضح حكم صيام ثالث أيام عيد الأضحى

يحرص العديد من المسلمين على الإكثار من الصيام بخلاف شهر رمضان الكريم وذلك للحصول على أكثر قدر من الثواب، ولذلك يتساءل الكثيرون عن حكم صيام ثالث أيام عيد الأضحى خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يفصلنا عنه ما يقارب 14 يوما.

حكم صيام ثالث أيام عيد الأضحى

وبخصوص حكم صيام ثالث أيام عيد الأضحى، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ندب للمسلمين صيام الأيام البيض الثلاثة من كل شهر وصيام يوم عرفة وصيام عاشوراء ويومًا قبلها أو يومًا بعدها وستة شوال، ووعد الصائم بأنّ له أجر عظيم، فضلا عن أن النبي الكريم قد وعد الصائمين بأن لهم الكثير من الثواب ولكن هناك 5 أيام في العام لا يجوز فيها الصيام لأن النبي وصفها بـ«أيام الطعام والشراب».

«الإفتاء» توضح حكم صيام ثالث أيام عيد الأضحى

وعن حكم صيام ثالث أيام عيد الأضحى، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه هناك 5 أيام حرم الله فيها الصيام على المسلمين وهي: «عيد الفطر، عيد الأضحى أيام التشريق الثلاثة وهما الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة.

واختتمت الإفتاء حديثها بأنه يحرم الصيام في أيام التشريق من بينها صيام ثالث أيام عيد الأضحى، مستشهدة بحديث النبي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141).