السفارة الروسية بواشنطن تعلق على التحقيقات في تفجير خطوط نورد ستريم

قال أندريه ليدينيف، الوزير المستشار بالسفارة الروسية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الدول الغربية تواصل رفضها المطلق لتحقيق دولي شفاف في الهجمات التخريبية على خطوط أنابيب نورد ستريم، حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية.

ليدينيف: علينا التفكير في أسباب رفض الغرب إجراء تحقيق دولي حول التفجيرات

وأضاف ليدينيف: «من المفيد أيضا التفكير في أسباب رفض الغرب الجماعي بعناد إجراء تحقيق دولي شفاف وموضوعي تحت رعاية مجلس الأمن الدولي في الهجمات الإرهابية في بحر البلطيق، وكذلك توضيح دور الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي وقعت في حادثة خطوط أنابيب نورد ستريم».

ليدينيف: واشنطن المستفيد الرئيسي من إعادة تشكيل سوق الطاقة الأوروبية

وتابع أندريه ليدينيف: «تعتبر واشنطن هي المستفيد الرئيسي من إعادة تشكيل سوق الطاقة الأوروبية، حيث أن كبار المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية لم يحاولون إخفاء موقفهم العدائي تجاه نورد ستريم وهددوا موسكو علانية بضرب البنية التحتية للغاز الروسي».