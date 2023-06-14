تقرير: الاستخبارات الهولندية أبلغت «سي آي إيه» بخطة تفجير «نورد ستريم»

حذرت الاستخبارات العسكرية الهولندية وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» من خطة أوكرانية لتفجير خط أنابيب غاز «نورد ستريم» قبل 3 أشهر من تسبب انفجارات بأضرار في الشبكة المقامة في البحر، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية، حسبما ذكرت هيئة البث الهولندية العامة «إن أو إس»، بالتعاون مع هيئة البث الألمانية «إيه آر دي» ومجلة «دي تسايت» الأسبوعية.

وكالة استخبارات أوروبية أبلغت «سي آي إيه» بالخطة الأوكرانية

وقالت «إن أو إس»: «حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أوكرانيا بعدما تلقت تقريرا مقلقا من أجهزة الاستخبارات العسكرية الهولندية التي علمت بالخطة من مصدر أوكراني».

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية ذكرت الأسبوع الماضي، أن وكالة استخبارات أوروبية أبلغت «سي آي إيه» بالخطة الأوكرانية من قبل، لكنها لم تحدد الدولة المعنية.

من جهتها رفضت وزيرة الدفاع الهولندية كايسا أولونجرن التعليق لدى سؤالها عن التقارير، وقالت في مؤتمر صحفي في العاصمة الهولندية أمستردام: «لا يمكنني التعليق على عمل أجهزة استخباراتنا»، مشيرة إلى أن الحادثة تخضع لتحقيقات من جانب ألمانيا والسويد والدنمارك.

الرئيس الأوكراني ينفي علاقة كييف بتفجيرات «نورد ستريم»

وهزت انفجارات خطي أنابيب «نورد ستريم 1» و«نورد ستريم 2» المصممين لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا في 26 سبتمبر من العام 2022، حيث كانت هولندا من الدول التي تملك حصة في «نورد ستريم» إلى جانب روسيا وفرنسا وألمانيا.

ووجهت اتهامات لدول عدة بينها روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، لكن جميعها نفت أي مسؤولية لها عن العملية، ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا أي علاقة لكييف للتفجيرات المذكورة.

وذكرت «إن أو إس» أن الخطة التي يشتبه بأن الاستخبارات الهولندية اكتشفتها كانت بإشراف القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني، يشارك فيها فريق صغير من الغواصين باستخدام قارب شراعي، لكن من دون علم زيلينسكي.

واشنطن بوست تكشف وثائق جديدة عن تفجيرات خط غاز نورد ستريم

وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أن الوثائق التي سربها خبير متخصص بالحاسب الآلي يتولى وظيفة دنيا في الحرس الجوي الوطني، أشارت إلى أن جهاز استخبارات أوروبيا أبلغ «سي آي إيه» بالخطة في يونيو 2022.