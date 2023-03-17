الدنمارك ترفض مشاركة روسيا بالتحقيق في عملية تخريب «نورد ستريم»

أكد وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن، أن بلاده لن تقبل بمشاركة موسكو بالتحقيق في عملية التخريب التي لحقت بأنابيب خطوط نقل الغاز «نورد ستريم».

احترام سيادة القانون

وشدد وزير الخارجية الدنماركي - حسبما نقلت شبكة (فرانس 24) الإخبارية، على أن كلًا من بلاده والسويد وألمانيا تحترم سيادة القانون، ويمكن الوثوق بنتائج تحقيقاتها، موضحًا أنه تم إبلاغ روسيا بأنه سيتم إجراء تحقيق شامل حول هذا الحادث.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو عرضت على السلطات الدنماركية تشكيل مجموعة دولية من الخبراء وإجراء مسح لخطوط «نورد ستريم»، مبينًا أن موسكو تلقت ردودًا وصفها بـ«الغامضة».