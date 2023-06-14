رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يتفقد سير امتحانات الشهادة الثانوية

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، صباح اليوم الأربعاء، من داخل مجمع لجان الفتيات لإدارة قلين التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام العمل بلجان الإدارة.

رئيس المنطقة سير العمل بلجنة فتيات قلين الثانوي

وتابع رئيس المنطقة سير العمل بلجنة فتيات قلين الثانوي، والتي تضم معها لجان معاهد فتيات: «صروة الثانوي، وفتيات شباس عمير الثانوي»، وتُعقد هذه اللجان بمعهد قلين الابتدائي والإعدادي، وتحتوي على 14 لجنة منهم 7 لجان لطالبات القسم العلمي، و7 لجان لطالبات الأدبي.

وتأتي جولات رئيس منطقة كفر الشيخ العام الأزهرية المستمرة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفود المتواجدة من مشيخة الأزهر ورئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة، لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقة.

منع الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه

من جانبه، نوه رئيس المنطقة ،خلال جولته على توفير البيئة والجو المناسب للطالبات والمُعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يُحقق لهم كافة سُبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح، وحرص على التساؤل مع الطالبات حول محتوي الأسئلة ومطابقتها للزمن المقرر لها، كما شدّد على منع الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً سير العمل بداخل الكنترولات الفرعية لهذه اللجان، وكذا متابعة تواجد الموجهين ورجال المتابعة بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولي لها، كما طالب بأهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المُتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وبنهاية الجولة، أشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجها، والتعامل معها بشكل فوري.

يذكر أن، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية أدى فيها طلاب القسم العلمي الامتحان اليوم في مادة «الأدب والنصوص».