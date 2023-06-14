«الضرائب»: عدم التزام الممول بتقديم إقرارات المرتبات يعرضه للعقوبات

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، متابعة وزير المالية المستمرة لكل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب، منها منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، موضحًا أنه على الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم 175 لسنة 2023، بإلزامهم بتطبيق المرحلة الثانية والفرعية الأولى من منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك منذ 15/ 5/ 2023، سرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة.

الإجراءات المتخذة لعدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة

وأوضح أنه في حالة عدم التزام الممول بإدراج شركته على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقا لقرار الإلزام، لن يستطيع سداد المبالغ المستقطعة تحت حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها، وكذلك تقديم النموذج الربع سنوي (نموذج 4 مرتبات)، ومن ثم التسوية السنوية، مشددًا أن عدم التزام الممول بتقديم إقرارات ضريبة المرتبات وما في حكمها في الميعاد القانوني يُعرضه للعقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، ورفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية ، مشيرًا إلى أن ذلك يترتب عليه آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة.

وقال إن المصلحة تنظم ورش عمل لتقديم لدعم الفني لممولي المرحلة الثانية، ورفع تسجيلات هذه الورش على الرابط الخاص بالمنظومة على موقع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الورش تضمنت شرحًا فنيًا وافيًا لتنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة.

وأوضح أنه جرى إلزام عدد 100 جهة/ شركة بتطبيق المرحلة الثانية لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارًا من 15 مايو 2023، مشيرًا إلى أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وورش العمل الفنية من خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات.

يذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على 16395، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.