قطار الخير يصل مركز شباب برج العرب الجديد.. «لبسك لغيرك»

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مبادرة يوم الخير تحت شعار «لبسك لغيرك»، ممثلة في الإدارة العامة للشباب وبمشاركة أندية التطوع ويستمر الخير لتجميع الملابس وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، خلال شهر ذي الحجة قبل عيد الأضحى المبارك؛ لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا وخاصة بالقرى البعيدة، لتطلق عليه وزارة الشباب، قطار الخير، والذى وصل إلى مدينة برج العرب ليقام المعرض في مركز شباب البرج الجديد.

رعاية الأسر الأكثر احتياجا

وقالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المديرية تسعى دائمًا لتكون مواكبة لكل الأحداث الجارية وضمن الأنشطة التي تقوم بها المديرية هو رعاية الأسر الأكثر احتياجا والعمل على تغطية ما تريده هذه الأسر، وجاءت مبادرة لبسك لغيرك من خلال قطار الخير الذى أطلقته الشباب والرياضة ليصل إلى مركز شباب برج العرب الذى أقمنا فيه معرض الملابس.

ملابس لجميع الأعمار

وأوضحت وكيل الوزارة بالإسكندرية، أن المديرية نظمت معرض ملابس تحت شعار «لبسك لغيرك» وجرى جمع كمية كبيرة من الملابس، وتم فرزها وتكييسها وتحديد المقاسات، ومنذ بدء المعرض أقبل العديد من المواطنين واختار كل شخص ما يناسبه وحقق المعرض الهدف المقام من أجله.