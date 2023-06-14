القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا.. اعرف موعد الانطلاق

ساعات قليلة وتنطلق مباراة منتخب مصر وغينيا، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، في لقاء يسعى فيه منتخب الفراعنة للحفاظ على الصدارة والصعود لأول المجموعة، لذا يهتم محبو ومشجو كرة القدم في مصر وأفريقيا بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا

تستعرض «الوطن»، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا، وموعد انطلاقها باختلاف توقيت كل دولة.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغينيا، باعتبارها المالك الحصري لبث مباريات البطولة.

وتذاع المباراة من خلال تردد قناة Bein Sports HD 4، تنقل شبكة قنوات Bein Sports مباراة مصر وغينيا.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة مصر وغينيا

تنطلق مباراة مصر وغينيا على ستاد جراند مراكش، اليوم في تمام الـ9 مساء بتوقيت القاهرة وقطر، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت موريتانيا، والسابعة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية

يتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 9 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا، ولكن بفارق الأهداف.

1- مصر: 9 نقاط.

2- غينيا: 9 نقاط.

3- مالاوي: 3 نقاط.

4- إثيوبيا: 3 نقاط.