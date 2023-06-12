القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا في تصفيات الأمم الأفريقية

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، مواجهة جديدة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، الأربعاء المقبل أمام نظيره الغيني، في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من أمم أفريقيا «كوت ديفوار 2023».

موعد مبارة مصر وغينيا والقنوات الناقلة

ويستضيف استاد جراند مراكش في المغرب، الأربعاء في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، مباراة مصر وغينيا في تصفيات الأمم الأفريقية، حيث تنقل المبارة حصريا عبر شبكة Bein Sports القطرية صاحبة الحقوق الحصرية للبطولة الأفريقية.

تردد قناة Bein Sports HD 4

- تردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

ترتيب مجموعة منتخب مصر فى التصفيات الأفريقية

ويخوض المنتخب المصري لقاءه أمام منتخب غينيا وهو متصدر لمجموعته، التي غينيا ومالاوي وإثيوبيا، برصيد 9 نقاط، حيث يتفوق على منتخب غينيا بعد الأهداف حتى الآن.

1- مصر: 9 نقاط.

2- غينيا: 9 نقاط.

3- مالاوي: 3 نقاط.

4- إثيوبيا: 3 نقاط.

حكم مباراة مصر وغينيا

وأسند الاتحاد الأفريقي، إدارة مباراة مصر وغينيا، للحكم الغاني دانيال لاريا نيي، ويعاونه مواطنيه كواسي أشيمبونج بروبيي، مساعد أول، ورونالد ناي دودو أدي، مساعد ثانٍ، وكارلس بينل، حكما رابعا.