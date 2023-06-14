تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا الليلة.. وطاقم التحكيم

يستعد محبو كرة القدم الأفريقية والعربية، الليلة، لمتابعة مباراة المنتخب المصري ونظيرة الغيني، ضمن فعاليات الجولة الـ5 من تصفيات الأمم الأفريقية «كوت ديفوار 2023»، ونظرا لأهمية المباراة، يزداد اهتمام الجماهير المصرية والعربية بمعرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

من خلال تردد قناة Bein Sports HD 4، تنقل شبكة قنوات Bein Sports مباراة مصر وغينيا، على تردد 11054، أفقي، معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة مصر وغينيا

يستضيف الليلة في تمام الـ9 مساء بتوقيت القاهرة، استاد جراند مراكش في المغرب، مباراة مصر وغينيا في الجولة الخامسة من تصفيات الأمم الأفريقية، حيث تنقل المبارة حصريا على Bein Sports.

حكم مباراة مصر وغينيا

يدير مباراة مصر وغينيا الحكم الغاني دانيال لاريا نيي، ويساعده من غانا الحكم كواسي أشيمبونج بروبيي، كمساعد أول، ورونالد ناي دودو أدي، ممساعد ثانٍ، والحكم كارلس بينل، حكما رابعا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر فى التصفيات الأفريقية

يتصدر منتخب الفراعنة مجموعته، قبل لقاء الليلة مع منتخب غينيا برصيد 9 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب غينيا، ولكن فارق الأهداف في صالح المنتخب المصري.

1- مصر: 9 نقاط.

2- غينيا: 9 نقاط.

3- مالاوي: 3 نقاط.

4- إثيوبيا: 3 نقاط.