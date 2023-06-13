موعد صلاة العيد 2023 في السعودية فلكيا.. يختلف من منطقة لأخرى

كشفت الجمعية الفلكية بالمملكة العربية السعودية، عن موعد صلاة العيد 2023 في السعودية ومدنها المختلفة وتاريخ عيد الأضحى المبارك فلكيًا والذي يتوقع أن يكون يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو الجاري، بينما يوم عرفة يوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» موعد صلاة العيد 2023 في السعودية، ضمن الخدمات التي تقدمها على مدار الساعة.

موعد صلاة العيد 2023 في السعودية

وبحسب المعلن من الجمعية الفلكية بالمملكة، فإن موعد صلاة العيد 2023 في السعودية بالمدن المختلفة سيكون كالتالي:

مكة المكرمة 06:09 صباحًا.

المدينة المنورة 06:07 صباحًا.

جدة 06:11 صباحًا.

الرياض 05:46 صباحًا.

تبوك 06:20 صباحًا

جازان 05:59 صباحًا.

بريدة 05:48 صباحًا.

نجران 05:56 صباحًا.

أبها 06:02 صباحًا.

سكاكا 05:58 صباحًا.

حائل 05:55 صباحًا.

بيشة 05:59 صباحًا.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظات مصر

وبحسب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فأن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظات مصر سيكون كالآتي:

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة 6:21 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة 6:22 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية 6:24 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بورسعيد 6:14 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السويس 6:16 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في العريش 6:08 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في شرم الشيخ 6:14 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ 6:20 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف 6:24 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا 6:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط 6:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج 6:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في قنا 6:24 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان 6:28 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح 6:34 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة 6:18 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية 6:16 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في دمياط 6:16 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم 6:42 صباحًا