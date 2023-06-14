«التموين» تبحث استيراد لحوم مبردة من الصومال

قال مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة تبحث إتمام تعاقدات جديدة مع الصومال لاستيراد اللحوم المبردة، لطرحها بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المجمعات الاستهلاكية، لإحداث وفرة في كميات اللحوم وأنواعها المطروحة في الأسواق.

وأوضح المصدر لـ«الوطن»، أنّ اللحوم المبردة هي ناتج حفظ اللحوم الطازجة بالتبريد تحت شروط تخزين في درجة حرارة صفر، مع حفظ عدم تغيير صفاتها كلحوم طازجة، موضحا أنّ أنواع اللحوم المتوافرة في المجمعات الاستهلاكية تلبي جميع أذواق المواطنين سواء طازجة أو مجمدة برازيلي أو هندي.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين

وتضم المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، 3 أنواع من اللحوم المخفضة عن أسعار اللحوم في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة، وجاءت الأسعار كما يلي.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيها.

وتكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخّ اللحوم الطازجة والمجمدة إلى فروع المجمعات والسيارات المتنقلة المبردة، قبل عيد الأضحى المبارك، من أجل توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن الأسعار المتفاوتة للحوم في الأسواق.