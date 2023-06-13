«التموين»: وصول كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي والسودان

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة تضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، في إطار استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي

وأضاف المصيلحي، في بيان منذ قليل، أنّ فتح الاعتماد المالي بقيمة 10 ملايين دولار، ساهم في زيادة كميات رؤوس الماشية المتعاقد عليها من جيبوتي إلى 12 ألف رأس، وسيتم استقبال شحنات جديدة خلال الأيام المقبلة وضخها بالمنافذ فور وصولها.

وأكد وزير التموين، أنّ الدولة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم عبر استيراد رؤوس الماشية من عدة مناشئ وزيادة معدلات الضخ في الأسواق، فضلا عن إقامة 38 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية وفقا للضوابط والاشتراطات.

ضخ اللحوم بأسعار مخفضة

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنّ التعاقدات التي أبرمتها الوزارة مؤخرا لتوفير رؤوس الماشية تساهم في زيادة معدلات ضخ اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد حسنين، أنّه جار وصول 5 آلاف رأس أغنام من تنزانيا من خلال الشركة المصرية السودانية وذبحها بمجازر الأدبية بالسويس، إضافة إلى 5 آلاف ذبيحه ضان مبردة من أوغندا مخطط وصولها جوا خلال الأيام المقبلة.

من جهته، قال العميد محمود السعدني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّه يتم الكشف على الأبقار واللحوم وتوريدها إلى المجزر التابع للشركة في البساتين.

وأضاف السعدني خلال جولة لوزارة التموين على مجزر البساتين، أنّه على الرغم من الأزمة التي تشهدها دولة السودان، إلا أنّ عمليات الضخ من السودان مستمرة، ما أدى إلى تواجد عدد كبير من رؤوس الماشية في محجر توشكي، فضلا عن تواجد كمية مماثلة على الحدود داخل السودان يتم استعاضتها بشكل دوري.

وتابع السعدني أنّه جرى استلام 5 آلاف رأس ماشية من جيبوتى كدفعة أولى من إجمالي الكمية المتفق عليها والتي تبلغ 12 ألف رأس ماشية، ويتم طرح كيلو اللحوم المستوردة من جيبوتي بسعر 195 جنيها.