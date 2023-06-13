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أسعار اللحوم في مجمعات «التموين».. سوداني طازجة وبرازيلي وهندي مجمدة

كتب:

وفاء الصعيدي
08:40 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة إلى جميع منافذها، سواء المنافذ الثابتة أو فروع المجمعات الاستهلاكية، أو السيارات المتنقلة المبردة، التي تحمل اسم وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتتواجد في الميادين الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية على مستوى المحافظات، من أجل توفير اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة.

أسعار اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية

وشهدت أسعار اللحوم المتوافرة في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، تخفيضا عن أسعار اللحوم في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة، إذ جاءت الأسعار كالتالي:

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 195 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 160 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيها.

فيما تقر المجمعات الاستهلاكية، وفقا لتعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، الكميات المتاح شراؤها من السلع سواء اللحوم أو الدواجن أو سلع الزيت والأرز والسكر من خلال المجمعات الاستهلاكية، إذ تسمح بشراء 2 كيلو من اللحوم بحد أقصى، مع السماح بشراء الكميات التي تشمل احتياجات المواطن فقط من السلع الأساسية.

ضخ اللحوم

وتكثف وزارة التموين حاليا من ضخ اللحوم في الأسواق تزامنا من قرب عيد الأضحى المبارك 2023، إذ يتم ضخ يوميا لحوم من 150 ذبيحة على المجمعات الاستهلاكية المتوافر فيها أقسام بيع اللحوم.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.