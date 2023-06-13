«التموين» تطرح 5 آلاف طن لحوم برازيلية مجمدة بسعر 160 جنيها للكيلو

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال المجمعات الاستهلاكية 5 آلاف طن لحوم برازيلي بسعر 160 جنيها للكيلو، والموجود حاليا داخل ثلاجات مجزر البساتين، فضلا عن قرب طرح 1000 طن لحوم مجمدة هندية سعر الكيلو 130 جنيها.

لحوم طازجة ومبردة في المجمعات الاستهلاكية

من جانبه، قال العميد محمود السعدني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمبردة يساهم في تحقيق التوازن لأسعار اللحوم في السوق المحلية.

السيارات المتنقلة لتوفير السلع

وأكد السعدني، خلال جولة لوزارة التموين على مجزر البساتين، على توافر كافة اللحوم سواء طازجة أو مبردة أو مجمدة في 1350 منفذا استهلاكيا تابع لوزارة التموين على مستوى الجمهورية، فضلا عن ضخ نفس اللحوم في السيارات المتنقلة وشوادر اللحوم في الميادين الرئيسية.

وأكد السعدني على توافر مخزون استراتيجي آمن من اللحوم يكفي لإحداث وفرة في المعروض من اللحوم خلال فترة عيد الأضحى، وذلك بفضل فتح المناشئ الجديدة لاستيراد اللحوم من دول أفريقيا وبينها السودان وجيبوتي وأوغندا.