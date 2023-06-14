الانتهاء من 14 مشروعًا من الأسواق والمواقف ونقاط الإطفاء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من 14 مشروعًا بالمرحلة الأولى من مشروعات الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية ونقاط الإطفاء التي يجرى تنفيذها تحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية بقرى حياة كريمة، ضمن مبادرة التطوير الشامل للريف المصري.

مواقف نموذجية للسيارات الأجرة

وأوضح محافظ أسيوط، أن اللجنة الفنية والهندسية استملت 5 مواقف نموذجية للسيارات الأجرة و5 أسواق حضارية و4 نقاط إطفاء بإجمالي 14 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 74 مليونًا و983 ألف جنيه، في إطار سلسلة الإنجازات المتتالية التي تشهدها مراكز ومدن المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا، وجار تشغيلها فعليًا لتصبح ملموسة على أرض الواقع وتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المشروعات للمواطنين.

تحسين المظهر الحضاري

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات الأسواق والمواقف تهدف بشكل رئيسي إلى القضاء على السويقات والمواقف العشوائية في القرى وتحسين المظهر الحضاري وتوفير أماكن مناسبة تسمح لصغار التجار وسائقي مركبات الأجرة بممارسة نشاطهم، لافتًا إلى أن الأسواق ستساهم في تنظيم عملية تداول السلع وتمكن صغار المزارعين من تسوق منتجاتهم دون الحاجة لتحمل تكاليف كبيرة في عملية النقل.

ولفت إلى أن هذه المشروعات ساهمت في خلق فرص عمل مؤقتة أثناء مراحل الإنشاء وفرص عمل دائمة بعد التشغيل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الأنشطة المرتبطة بهذه الخدمات.