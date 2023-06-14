أسماء العشرة الأوائل بالشهادة الإعدادية في أسيوط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الإعدادية بأسيوط للعام الدراسي 2022-2023، بعد اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بنسبة نجاح بلغت 77.3% لكل من الطلاب النظاميين والمنازل والوافدين، وبنسبة نجاح بلغت 76.20% للإعدادية المهنية.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسيوط

وتضمنت قائمة الأوائل المركز الأول منة الله عثمان محمد عبدالمغيث، طالبة بمدرسة الشهيد شهيب عبدالناصر الإعدادية بمركز ديروط، والمركز الثاني إيهاب وائل أبو الوفاء محمود بمدرسة بدر الإعدادية بنين بديروط، والمركز الثالث ميري نبيل فتحي جاد السيد مدرسة بويط الإعدادية المشتركة بساحل سليم، والمركز الرابع آية طارق عبدالحميد نجيب مدرسة طلائع المستقبل الخاصة بأسيوط الجديدة، والمركز الخامس محمود محمد أحمد مدرسة دار حرار الإعدادية، والمركز السادس حازم عبدالناصر على سلمان مدرسة نجوع المعادي الإعدادية المشتركة، والمركز السابع سلمى علي القرشي كامل مدرسة البداري الإعدادية بنات، والمركز الثامن محمد عصام إسماعيل أحمد مدرسة البداري الإعدادية بنين، والمركز التاسع فرح عمر محمد سيد مدرسة البداري الإعدادية بنات، والمركز العاشر ريم أحمد محمد محمد مدرسة الإيمان الإعدادية بنات البداري.

المحافظ يقدم التهنئة للطلاب

ووجه محافظ أسيوط رسالة شكر وتقدير لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، معربًا عن تقديره لكافة العاملين بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة على مجهوداتهم خلال العام الدراسي، مؤكدًا على أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح مؤكدًا على اهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي بقطاع التعليم لتحقيق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.