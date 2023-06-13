رئيس جامعة أسيوط: لا خسائر بشرية أو مادية في حريق مستشفى الإصابات

توجه الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إلى مستشفى الإصابات الجامعي، فور اندلاع حريق محدود بأحد غرف المستشفى.

وقال رئيس جامعة أسيوط عقب جولته بالمستشفى، إن حريقا محدودا وقع اندلع في غرفة واحدة فقط بالطابق السابع في أحد الأجنحة التى لم يتم استلامها بعد من شركة المقاولون العرب المنفذة للمستشفى، موضحاً أن الغرفة كان تضم فقط عددا من علب الدهانات المستخدمة فى أعمال التشطيب الجاري تنفيذها.

حريق محدود

وأكد، أن الحريق لم يتجاوز حدود الغرفة التي وقع بها، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية، كما لم يؤثر سلباً على الخدمات الطبية المقدمة في الطوابق الأخرى من المستشفى التي تم تشغيلها في وقت سابق.

وتوجه رئيس جامعة أسيوط بالشكر والتقدير لرجال الحماية المدنية والمطافىء، لتدخلهم السريع وجهدهم في إخماد الحريق.

معلومات مغلوطة

ومن جانبه، نفى الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، ما تردد على بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة، من شأنها التضخيم من حجم الحريق، مؤكداً أن الغرفة المشتعلة تُستخدم كمخزن لعلب الدهانات وبعيدة عن طوابق عمل الفرق الطبية والمرضى التى لم يؤثر الحريق على خدمات الرعاية الطبية المقدمة لهم.

وأوضح، أن المؤشرات الأولية للفحص المبدئى للمتخصصين أرجع الحريق إلى اشتعال ذاتي لعلب الدهانات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وجاري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة مع جهات التحقيق المختصة.