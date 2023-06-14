مجمع الصناعات في أسيوط.. «فتحة خير» لملايين الشباب بعد ثورة «30 يونيو»

بعد ثورة 30 يونيو 2013، أحدثت الدولة في قطاع الصناعة تغييرا ملموسا، إذ أنشأت مجمعات صناعية عديدة في قرى ومراكز المحافظات وخاصة الصعيد، ووفرت فرص عمل للشباب، بدلا من الهجرة إلى القاهرة والأماكن البعيدة، بالإضافة إلى جذب العديد من المستثمرين.

مجمع الصناعات الصغيرة بعرب العوامر التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، يعد من ضمن المشروعات القومية التي شهدتها المحافظة خلال الـ10 سنوات الأخيرة، حيث ساهم في خلق فرص استثمار، وعمل لكثير من شباب المحافظة.

ويتكون مجمع الصناعات من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية، إذ أقيم على مساحة 71.4 فدان، وبتكلفة استثمارية تبلغ أكثر من 900 مليون جنيه لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب، وجذب استثمارات جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، بحسب تصريحات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لـ«الوطن».

وأضاف محافظ أسيوط أن مجمع الصناعات يوفر فرص عمل للشباب، ويستوعب أيادي عاملة من الحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة، موضحا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتماما خاصا بالشباب، ما ظهر جليا في إنشاء مجمع للصناعات الصغير والمتناهية الصغر متكامل بمساحات تتراوح بين 450 مترا مربعا، وتشمل أنشطة غذائية وهندسية وكيماوية ودوائية وجلود، كما يتاح للمستثمر الواحد الحصول على أكثر من وحدة وحتى 8 وحدات على أن تتاح الوحدات أمام الشباب بأسعار ملائمة، ليتمكن الشاب من عمل مشروعه الخاص به وتحقيق حلمه.

طرح الوحدات بنظام الإيجار

وقال حسين يسري، أحد شباب أسيوط، إن مجمع الصناعات الصغيرة الذي نفذته الدولة خلال السنوات الأخيرة، يعد نقله نوعية كبيرة في مجال الاستثمار بالمحافظة، حيث يقوم الشاب الذي لديه فكرة مشروع بتقديم الدراسة في المحافظة، وحال الموافقة عليها يحصل على وحدة صناعية بحسب امكانياته، ويطرح الوحدات بنظام الإيجار، وكذلك بنظام التمليك.

خلق فرص عمل

وأضاف عبدالرحمن خالد، من أهالي المحافظة، أن المجمع الصناعي جرى تزويده بكل المرافق والخدمات التي يحتاجها الشباب في المشروعات، وجرى تصميم منطقة خدمات ومسجد ووحدات صناعية مختلفة في مختلف المجالات سواء الغذائية أو الجلود أو الدوائي، وهناك شباب نجحوا في تشغيل مشروعاتهم بعد الحصول علي الوحدات الصناعية التي تسببت في خلق فرص عمل لهم وعدد من الشباب.