محافظ أسيوط: 122 ألف طن نسب توريد القمح بالشون والصوامع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ‏أن نسب توريد القمح المحلي بلغت 122006 أطنان منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم بمختلف المواقع التخزينية البالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع، لافتًا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام كما إنه يتم صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة بحد أقصى بعد التوريد.

زيادة الأقبال على توريد القمح

وأشار محافظ أسيوط، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى زيادة الأقبال على توريد القمح في الشون والصوامع خاصة بعد انتهاء حصاد المساحة المنزرعة بالقمح والتي تبلغ 167 ألفًا و400 فدان/ مؤكدا أن المحافظة تتابع مع المزارعين نسب التوريد وتكثف الحملات لتوعيتهم وحثهم على التوريد.

كميات القمح الموردة

وأوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 47109 أطنان و449 كجم لشون البنك الزراعي المصري، وحوالي 20738 طنًا و679 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، كما استقبلت المصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر بمركز أبنوب 39031 أطنان و877 كجم وتوريد 3735 طنا و200 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال، بالإضافة إلى استقبال 10901 طن و187 كجم لإنتاج التقاوي وشركات منتجة و490 طن كميات منقولة من محافظة أسيوط بناء على موافقة وزير التموين بإجمالي 122006 أطنان و442 كجم منذ بدء موسم التوريد وحتى الان مشيرًا إلى استلام الموردين مستحقاتهم المالية أولاً بأول.