«تضامن سوهاج»: توزيع لحوم 40 عجلا على الأسر الأولى بالرعاية في عيد الأضحى

تستعد جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع 40 عجل بلدي و28 ألف كيلو لحوم مستوردة لهذا العام 2023 على غير القادرين في القرى والنجوع.

القرى الأكثر احتياجًا لكى تحقق الغاية من الأضحية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تستهدف من خلال مشروع صك الأضحية لجمعية الأورمان، الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة سوهاج وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا؛ لكي تحقق الغاية من الأضحية، وهي إدخال الفرحة على المضحى.

إجراء أبحاث ميدانية

وأوضح «شعبان»، أن خطة عمل الأورمان لتوزيع لحوم الأضاحي لغير القادرين لهذا العام تتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة، من خلال قوائم بيانات معتمدة وذلك بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط المديرية.

وأضاف أن خطة العمل تم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صك الأضحية للأورمان إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجا في أنحاء الجمهورية.