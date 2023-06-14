طرق الحصول على صك الأضحية من المصرف المتحد.. تقسيط يصل لـ12 شهرا

يرغب البعض في شراء الأضحية في عيد الأضحى المبارك إلا أن الأموال قد تقف عائقا وهو ما وفره بنك المصرف المتحد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن إمكانيه شراء صك عبر قنواته المتنوعة التي يمنحها لعملائه، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

ويمكن لعملاء بنك المصرف المتحد شراء صك الأضحية من أي مكان وعلى مدار الساعة أو من خلال زيارة فروع المصرف، وذلك بتقسيط حتى 12 شهرا، من خلال محفظة UB الرقمية.

وفي هذا الإطار، ترصد «الوطن» في التقرير التالي كافة تفاصيل صك الأضحية من المصرف المتحد ومزايا محفظة UB الرقمية، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على هذا النحو:

صك الأضحية من المصرف المتحد

- يمكن شراء الصك من خلال فروع المصرف الـ67 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

- ثمن صحك الأضحية 4800 جنيه بتقسيط شهري 330 جنيها.

- ثمن صك الأضحية 5700 جنيه بتقسيط شهري 400 جنيه.

- ثمن صك الأضحية 7100 جنيه بتقسيط شهري 600 جينه.

- لحوم صدقة 400 جنيه.

- النصيب الشرعي الذي سيحصل عليه المُضحي هو 11 كيلو أو 9 كيلو.

مزايا محفظة UB الرقمية

يمكن من خلال محفظة UB الرقمية الاستمتاع بعده خدمات منها خدمة رصيدي لمعرفة رصيد المحفظة والذي يستخدم في إجراء المعاملات النقدية كشراء الصك.

- يمكن سحب أموال من المحفظة الرقمية للمصرف المتحد بجميع منافذ فوري أو من ماكينات الصراف الآلي.