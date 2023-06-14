فاروق حسني ينعى عاصم حنفي: عرفته صديقا نبيلا محبا للحياة

نعى الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق الكاتب عاصم حنفي، الصحفي بمؤسسة روز اليوسف الذي رحل أمس، معبرا في بيان صحفي عن بالغ الحزن لوفاة الراحل.

فاروق حسني ينعى عاصم حنفي

وقال فاروق حسني في بيان صحفي: أنعى بخالص الحزن والأسى الصديق العزيز والكاتب الكبير الأستاذ عاصم حنفي، الذي عرفته صديقاً نبيلاً محباً للحياة وكاتباً قديراً بقلمه المتميز، أحد رموز الكتابة الساخرة في الصحافة المصرية، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويؤنسه برحابه ويلهم أسرته وأصدقائه وتلامذته ومحبيه الصبر والسلوان.

وفاة عاصم حنفي

وكان الكاتب الصحفي أحمد باشا رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، قد نشر أمس عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: «إن مصر والصحافة المصرية وروز اليوسف قد فقدت الكاتب الكبير الأستاذ عاصم حنفي، الذى وافته المنية اليوم لتنتهي مسيرة طويلة من الكتابة الساخرة لكن تظل سيرته ممتدة في تلاميذه وقرائه، للفقيد الرحمة وللأسرة خالص التعازي».