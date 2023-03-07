القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجوائز مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون 2023

أعلن مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، أسماء الفائزين بجائزة المؤسسة في أفرع المسابقة بمجالات التصوير والرسم والنحت والنقد الفني التشكيلي، في دورتها الرابعة لعام 2023، وذلك خلال الحفل المقام بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك وبحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

جائزة الرسم 2023

المركز الأول: سالي جمال.

المركز الثاني: آية محمد أحمد خليل.

الفائز الثالث: وليم صفوت فهمي.

جائزة العمارة 2023

المركز الأول: محمد عزت محمد، ومحمد مجدي محمد رياض (مشروع جماعي)

المركز الثاني: تيمور مصطفى ومريم عبدالناصر ونورهان سامح (مشروع جماعي)

المركز الثالث: ميار صلاح وسمية مجدي (مشروع جماعي)

جوائز مسابقة النحت 2023

المركز الأول: فاطمة محمد

المركز الثاني: محمد عزت

المركز الثالث: يوستينا شحاتة

رابعا مسابقة التصوير 2023:

الفاىز الأول: عمر أمجد حسن رأفت

والفائز الثاني: رحمة إبراهيم محمد السيد

الفائز الثالث: محمود سعد فهمي درويش

جوائز نقد فن تشكيلي 2023

المركز الأول: سارة عودة، والثاني سارة حامد، الثالث مناصفة: إسراء أحمد الحميد، وفيفيان بطرس.

قيمة جوائز مؤسسة فاروق حسني

وتقدم لهذه الدورة 1850 عملا فنيا ومعماريا وبحثا نقديا من 1056 شخصا من جميع محافظات مصر، وتصل قيمة الجوائز إلى نصف مليون جنيه مصري.

وتبلغ قيمة جوائز الرسم، والنحت والعمارة 100 ألف جنيه مصرى لكل مجال موزعة (الجائزة الأولى 50 ألف جنيه ودرع التكريم، الجائزة الثانية 30 ألف جنيه، لجائزة الثالثة 20 ألف جنيه).

وتبلغ قيمة جائزة النقد الفني التشكيلي 60 ألف جنيه مصري (الجائزة الأولى 30 الف جنيه ودرع التكريم – الجائزة الثانية 20 ألف جنيه – الجائزة الثالثة 10 آلاف جنيه)، تبلغ قيمة جائزة التصوير الفوتوغرافي 100 ألف جنيها مصريا.